Burdur'da biçerdöver ve saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Burdur'un Bucak ilçesinde biçerdöver ve saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü.

Karaaliler - Kestel köyleri arasında biçerdöverde ve Kestel köyünde ise bir evin bahçesinde bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine her iki adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Kestel köyündeki yangında, 100 saman balyası ve 2 ton arpa zarar gördü.