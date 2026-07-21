Haberler

Burdur'da biçerdöver ve saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü

Burdur'da biçerdöver ve saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde biçerdöver ve bir evin bahçesindeki saman balyalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 100 saman balyası ve 2 ton arpa zarar gördü.

Burdur'un Bucak ilçesinde biçerdöver ve saman balyalarında çıkan yangın söndürüldü.

Karaaliler - Kestel köyleri arasında biçerdöverde ve Kestel köyünde ise bir evin bahçesinde bulunan saman balyalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine her iki adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Kestel köyündeki yangında, 100 saman balyası ve 2 ton arpa zarar gördü.

Kaynak: AA / Hale Pak Kurban
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız

Trump'ın son tehdidi İran'a değil: İcabınıza bakarız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantepli iş adamından ''Salah transferine sponsor oldu'' iddialarına yanıt

''Salah transferi için 1 milyon Euro verecek'' iddiasına jet açıklama
Gornik Zabrze'den Fenerbahçe taraftarını kızdıran paylaşım

Yapılan paylaşıma tepki yağıyor
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler

Kadınlı erkekli öldüresiye kavga kamerada
TBMM'de Somali Tezkeresi kabul edildi

Tezkere Meclis'ten geçti! Mehmetçik 2 yıl daha o ülkede görev yapacak
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

Savaşta yeni dönem başlıyor! Hamaney talimat verdi