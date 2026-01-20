Haberler

Burdur'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Burdur'da bir genç, tartışma sonrası başka bir genci bıçakla yaraladı. Zanlı tutuklandı.

Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde E.Y. (17) ile M.S. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y, M.S.'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.S. hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli E.Y. polis ekibince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
