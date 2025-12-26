Burdur'da bir kadının öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Burdur'da bir kadının bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ile eşi hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Özge Çetin Bedir'in (35) evinde bıçaklanarak öldürülmesi sonucu Tülay A, Seray Ö. ve eşi Adnan Bedir hakkında hazırlanan iddianame, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Seray Ö'nün arkadaşı Tülay A. ile maktulün evinin bulunduğu sokağa geldikleri ve Tülay A'nın beyanına göre, evde yalnız olan maktulle konuşmak için eve girdiği, arkadaşı Seray Ö'nün ise sokağın başında kendisini beklediği belirtildi.

Sanık Tülay A'nın maktule ait eve girmesiyle yanında getirdiği bıçağı çıkardığı ve taraflar arasında arbede yaşandığı, maktul Özge Bedir'in Tülay A'ya direnç gösteremediği ve aldığı 8 kesici alet darbesi sonucu öldürüldüğü aktarıldı.

Sanık Seray Ö'nün iddianamedeki ifadesinde Adnan Bedir ile 3 yıldır ilişkisi olduğunu, maktulün sürekli kendilerine hakaret ettiğini iddia ettiği kaydedildi.

Sanık Adnan Bedir'in de olay günü tarlaya gittiğini, eve geldiğinde polis ve sağlık ekiplerini gördüğünü ve eşinin öldürüldüğünü öğrendiğini anlattığı ifade edildi.

İddianamede sanık Tülay A. ile arkadaşı sanık Seray Ö. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktulün eşi sanık Adnan Bedir hakkında ise "yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

?Olay

10 Haziran'da Özge Çetin Bedir ile evine gelen Tülay A. ile arasında çıkan kavga sonucu Tülay A'nın (22), Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayıp evin önünde beklediği iddia edilen arkadaşı Seray Ö. (25) ile olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, polis ekiplerince yakalanan Tülay A. ile Seray Ö. ve maktulün eşi Adnan Bedir (35) tutuklanmıştı.