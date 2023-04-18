Üye Girişi
Haberi Paylaş
Burdur'da başka bir araçla çarpışıp alev alan otomobildeki kadın öldü

Burdur'da başka bir araçla çarpışıp alev alan otomobildeki kadın öldü

Güncel Haberler

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kadın hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya-Isparta kara yolunun Kargı köyü yakınları mevkiinde, M.A.G. idaresindeki 06 DAH 646 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 07 AIS 307 plakalı otomobiller çarpışıp alev aldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlardaki yangın, gelen Bucak Belediyesi itfaiye görevlilerince söndürüldü.

Olayda, M.A.G'nin kullandığı araçta mahsur kalan A.Ö. hayatını kaybetti, her iki araç sürücüsü ile S.T. yaralandı.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ölen kadının cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Antalya Tragger Burdur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title