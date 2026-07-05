Burdur'da baraj gölüne giren kişi boğuldu
Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek için Onaç Baraj Gölü'ne giren 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler, Bozkurt'un cansız bedenini sudan çıkardı.
Burdur'un Bucak ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.
Serinlemek için Onaç Baraj Gölü'ne giren 34 yaşındaki İbrahim Bozkurt, bir süre sonra suda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Bozkurt'un cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Bozkurt'un cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Seher Özer