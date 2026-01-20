Haberler

17 yaşındaki çocuk, akranını bıçakla yaraladı

17 yaşındaki çocuk, akranını bıçakla yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da, iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.S. (17), E.Y. tarafından karnından bıçaklandı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı, E.Y. ise yakalandı.

BURDUR'da iki arkadaş grubu arasında çıkan kavgada, yaşıtı E.Y. tarafından karnından bıçaklanan M.S. (17) yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde meydana geldi. İki arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce, M.S., aynı yaştaki E.Y.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olayın ardından kaçan E.Y. polis ekiplerince yakalanıp, çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Yaralı M.S., arkadaşları tarafından araçla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karnından yaralanan M.S.'nin tedavisi devam ediyor.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu

Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde 'Hakan Çakır' ve 'PKK' detayı

Atlas cinayetinin seyrini değiştirecek "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü