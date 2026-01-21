Haberler

Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Burdur'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve nitelikli suçlardan aranan 14 kişi, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur ve Bucak Başsavcılıkları ile Yeşilova, Tefenni ve Gölhisar Cumhuriyet Savcılıkları koordinesinde, 1-15 Ocak tarihlerinde kesinleşmiş hapis cezası ile nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası ile nitelikli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü ve şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

