Haberler

Burdur'da kaza: 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur-Fethiye kara yolunda alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Sürücünün 1.76 promil alkollü olduğu belirlendi.

BURDUR'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Burdur-Fethiye kara yolu Boğaziçi köyü yakınlarında meydana geldi. Ş.T., kullandığı 26 B 7382 plakalı otomobilin hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen Ş.T.'nin otomobiliyle M.Y. yönetimindeki 15 AEM 336 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerle, M.Y.'nin otomobilindeki H.Y., M.Y. ve B.Y. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Polis kontrolünde 1,76 promil alkollü olduğu belirlenen Ş.T.'nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve 25 bin lira ceza uygulandı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekor sıcaklar Paris'i fena vurdu! Morglarda yer kalmadı

Cehennemi yaşıyorlar! Başkentteki morglarda tek bir yer kalmadı
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz

Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi