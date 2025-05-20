Burdur'da Ağıla Kurt Saldırdı: 12 Koyun Öldü, 20'si Yaralandı

Burdur'da Ağıla Kurt Saldırdı: 12 Koyun Öldü, 20'si Yaralandı
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Burdur'un Karamanlı ilçesindeki Kılavuzlar köyünde bir kurt, besici Süleyman Kurt'a ait koyunların bulunduğu ağıla saldırdı. Olayda 12 koyun öldü, 20 koyun ise yaralandı.

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde ağıla saldıran kurt, 12 koyunu öldürürken, 20'sini ise yaraladı.Karamanlı ilçesine bağlı Kılavuzlar köyünde besicilik yapan Süleyman Kurt'a ait 180 koyunun bulunduğu ağıla sabah saatlerinde giren kurt, 12 koyunu öldürüp, 20'sini yaraladı. Çoban İbrahim Kancı'nın ihbarı üzerine olay yerine, jandarma ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ölen koyunlar özel bir çukura gömüldü.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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