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BURDUR'DA 4 CAMİ RESTORE EDİLECEK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURDUR'DA 4 CAMİ RESTORE EDİLECEK

AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 4 camide restorasyon çalışması yapılcağını belirtti.

BURDUR (DHA) - AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 4 camide restorasyon çalışması yapılcağını belirtti.

Saden Camii'nde inceleme yapan Milletvekili Özçelik, vakıf eserlerine sahip çıkmaya devam ettiklerini kaydetti. Değirmenler mahallesinde 161 yıllık camide önceki yıllarda küçük çaplı çalışma yapıldığını belirten Bayram Özçelik, Direklerinin alt kesimlerinde çürümüş olan kısımlarından dolayı sıkıntı yaşandı. Saden Camii, Hecin Dede Camii, Günalan Köyü Camii, Kemer ilçesindeki İbrahim Çavuş Camii'nin restorasyon çalışması ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden onay bekleniyor. Bu onay gerçekleştiği takdirde bu yıl içinde bu camilerimizin restorasyonlarını gerçekleştirmiş olacağız dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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