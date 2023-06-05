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Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Burdur'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Burdur'un Bucak ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mehmet Ö. idaresindeki 15 ES 298 plakalı otomobil, Kestel köyü yolunda Uğur A'nın kullandığı 15 AAV 149 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ö, Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Biri ağır 4 yaralı Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Çubuk - Güncel

Burdur Güncel Haberler

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