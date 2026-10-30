Burdur Çavdır'da yoldan çıkan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abdurrahman Deniz (26) idaresindeki 32 AGE 892 plakalı otomobil, Çavdır-Gölhisar kara yolunun Kayacık köyü mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Alper S. (28) ise kazada yaralandı.

Kaynak: AA