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Burdur Bucak'ta MAKÜ ile lise işbirliğinde robotik kodlama sınıfı açıldı

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Burdur Bucak'ta MAKÜ ile Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında robotik kodlama sınıfı açıldı. Açılışta Mehmet Cadıl, çalışmaların üniversiteyle işbirliğinde destekleneceğini belirtti; Bekir Canavar da katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Burdur'un Bucak ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında oluşturulan robotik kodlama sınıfı açıldı.

Açılışta konuşan hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, sınıfta öğrencilerin ve öğretmenlerin yapacağı çalışmaların üniversite ile okul arasındaki işbirliği kapsamında destekleneceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar da sınıfın yapımına katkı sağlayan Cadıl'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, sınıf gezildi.

Kaynak: AA
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