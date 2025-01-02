Üye Girişi
Haberler
Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
Sanat dünyası yasta! Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti
Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a duygusal veda: Bir parçamı alıp götürdü
Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a duygusal veda: Bir parçamı alıp götürdü
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, İçme suyunu Kendisi Test Etti

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, İçme suyunu Kendisi Test Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye meclisi toplantısında içme suyu kalitesini kanıtlamak amacıyla çeşmeden alınan suyu içti ve hizmete giren arıtma tesisini tanıttı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye meclisi toplantısında şebeke suyunun içme suyu kalitesinde olduğunu kanıtlamak için test yaptırdığı suyu içti.

Burdur Belediye Meclisi ocay ayı toplantısı, Ercengiz başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Ercengiz, toplantıda, görevlilerden çeşmeden akan sudan numune aldırdı ve suyun sertliğini ölçtürdü.

Suyu içen Ercengiz, arıtma ile yumuşatma tesisin hizmete girdiğini belirterek, Burdur'da çeşmeden akan suyun içilebilir kalitede olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
img

Bakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı: Ülkeyi terk etmeliler
img

AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
img

13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında 'Ben çok iyiyim' mesajı vermişti
Hasta yatağından seslenmişti! İşte Ferdi Tayfur'un son sözleri
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem

Son Dakika Haberleri

3 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 3 Ocak Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Ocak Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Ocak Cuma Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'a küs müydü, neden küstü? Rüyada çeyrek altın görmek ne anlama gelir? Fenerbahçe Hatayspor muhtemel 11'ler! Fenerbahçe Hatayspor kadrolar açıklandı mı? Galatasaray Göztepe muhtemel 11'ler! Galatasaray Göztepe kadrolar açıklandı mı? Ç. Rizespor Beşiktaş muhtemel 11'ler! Ç. Rizespor Beşiktaş kadrolar açıklandı mı? Rüyada altın bilezik görmek ne anlama gelir? Nasipse Olur filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Olur filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.