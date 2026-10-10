Burdur Ağlasun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince Ağlasun ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 bin 600 kullanımlık bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 25 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı