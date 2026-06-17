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Burdur'un ilk kadın vali yardımcısı Tuğçe Orhan oldu

Burdur'un ilk kadın vali yardımcısı Tuğçe Orhan oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcılığı'na atanarak kentin ilk kadın vali yardımcısı unvanını aldı. Kararnameyle ayrıca Bedir Deveci Burdur Vali Yardımcılığı'na getirilirken, çeşitli ilçe kaymakamlarının görev yerleri değiştirildi. Orhan'ın önümüzdeki hafta göreve başlaması planlanıyor.

MÜLKİ İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Burdur Vali Yardımcılığı'na atanan Tuğçe Orhan, kentin ilk kadın vali yardımcısı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İçişleri Bakanlığı'na ait Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile Burdur'a ilk defa kadın vali yardımcısı atandı. Samsun'un Ladik ilçesinde görev yapan Kaymakam Tuğçe Orhan, Burdur'a vali yardımcısı oldu. Tuğçe Orhan'ın önümüzdeki hafta göreve başlaması bekleniyor. Kararname ile ayrıca Afyonkarahisar Valiliği Hukuk İşleri Müdürü Bedir Deveci, Burdur Vali Yardımcılığı'na atandı. Burdur Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım, Kastamonu Vali Yardımcılığı'na; Mustafa Kutlu, Ankara Ayaş Kaymakamlığı'na; Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Erzurum Köprüköy Kaymakamlığı'na; Karamanlı Kaymakamı Gökhan Arslan, Tunceli Ovacık Kaymakamlığı'na; Çeltikçi Kaymakamı Ömer Levent Türk, Erzurum Pazaryolu Kaymakamlığı'na atandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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