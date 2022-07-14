Burak Erbay'dan Bakan Kirişci'ye: "Sayın Bakan, Yangın Başladıktan Sonra Deneme Uçuşu Yapıldığı Nerede Görülmüş? Test İşlemini Önce Yapacaktınız.... - Haberler

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Burak Erbay'dan Bakan Kirişci'ye: "Sayın Bakan, Yangın Başladıktan Sonra Deneme Uçuşu Yapıldığı Nerede Görülmüş? Test İşlemini Önce Yapacaktınız....

ANKA - Güncel
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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye hitaben, “Tarım Orman Bakanı, Datça yangını başladıktan sonra, ‘Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini deneyeceğiz’ diyor. Sayın Bakan, yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş? Test işlemini önce yapacaktınız. Beceriksizliğiniz yüzünden ormanlar yanıyor” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye hitaben, "Tarım Orman Bakanı, Datça yangını başladıktan sonra, 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini deneyeceğiz' diyor. Sayın Bakan, yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş? Test işlemini önce yapacaktınız. Beceriksizliğiniz yüzünden ormanlar yanıyor" dedi.

Burak Erbay, Muğla'nın Datça ilçesinde bugün başlayan ve hala devam eden orman yangını sırasında Vahit Kirişci'nin gece görüşlü helikopterler hakkında söylediği sözleri içeren bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda Bakan Kirişci'nin, gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri için "Göreceğiz, sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz" dediği duyuluyor.

Erbay, paylaşımında Kirişci'ye, "Tarım Orman Bakanı, Datça yangını başladıktan sonra, 'Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerini deneyeceğiz' diyor. Sayın Bakan, yangın başladıktan sonra deneme uçuşu yapıldığı nerede görülmüş? Test işlemini önce yapacaktınız. Beceriksizliğiniz yüzünden ormanlar yanıyor" tepkisini gösterdi.

ANKA / Güncel

Vahit Kirişci Burak Erbay Güncel Haberler

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