Bulgaristan sınırında donarak ölen göçmenin cesedi bulundu - Haberler

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Bulgaristan sınırında donarak ölen göçmenin cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Uğur Akagündüz - Güncel
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Bulgaristan sınırında donarak ölen göçmenin cesedi bulundu

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan sınırında donarak hayatını kaybettiği belirlenen bir erkek göçmenin cesedi bulundu.

KIRKLARELİ'nin Bulgaristan sınırında donarak hayatını kaybettiği belirlenen bir erkek göçmenin cesedi bulundu.

Kırklareli merkeze bağlı Çağlayık köyünün Bulgaristan sınırında tarla sürmeye giden çiftçiler, arazide bir erkek cesedi buldu. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı timleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede cesedin 30-35 yaşlarında erkek bir göçmene ait olduğu ve hipotermi sonucu öldüğü belirlendi. Donarak hayatını kaybeden göçmenin kaçak olarak geçtiği Bulgaristan'da yakalanıp, geri itilen göçmenler arasında bulunduğu değerlendirildi. Göçmenin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Uğur Akagündüz - Güncel

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Haberler

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