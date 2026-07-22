Bulgaristan Ulusal Meclisi, Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçaklarının konuşlandırılmasını onayladı

??????? Bulgaristan Ulusal Meclisi, ABD'nin Orta Doğu'daki operasyonlarına destek amacıyla en fazla 8 KC-135 yakıt ikmal uçağı, mürettebatı, 250'ye kadar ABD askeri personeli ve havaalanı ekipmanının 24 Temmuz ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında Bezmer Hava Üssü'nde konuşlandırılmasını onayladı.

Bakanlar Kurulu tarafından sunulan karar tasarısı, 136 milletvekilinin "evet", 13'ünün "hayır" oyuyla kabul edilirken, 2 milletvekili çekimser kaldı.

Karar kapsamında, ABD Silahlı Kuvvetlerine ait en fazla 8 KC-135 yakıt ikmal uçağı ve mürettebatı, kişisel silah ve mühimmat taşıyan 250'ye kadar ABD askeri personeli ile gerekli havaalanı ekipmanının Bezmer Hava Üssü'nde konuşlandırılmasına izin verildi.

Ulusal Meclis, konuşlandırmanın organizasyonu için de Başbakan Rumen Radev'i görevlendirdi.

Bulgaristan Ulusal Meclisi Savunma Komisyonunun raporunda, kararın uygulanması için Savunma Bakanlığının 2026 bütçesinde ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

Öte yandan, Bulgaristan'ın Yambol bölgesindeki Bezmer Köyü Muhtarı Rosen Rusev, ABD'ye ait havadan yakıt ikmal uçaklarının Bezmer Hava Üssü'ne konuşlandırılmasına karşı köyde imza kampanyası başlatıldığını açıkladı.

Rusev, Bulgaristan Haber Ajansına (BTA) yaptığı açıklamada, köy sakinlerinin konuşlandırmaya karşı çıktığını, protesto gösterisi düzenlemeye hazırlandıklarını ve cuma günü bölgeyi ziyaret etmesi beklenen Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov'a imza dilekçesini sunmayı planladıklarını söyledi.