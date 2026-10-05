Bulgaristan'daki orman yangınının Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ne sıçradığı belirtildi

Bulgaristan'daki orman yangınının Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ne sıçradığı belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Bulgaristan'da başlayan orman yangını Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ne sıçradı. Yangın Sofulu ilçesi yakınlarına kadar ulaşırken Ruşenler Köyü'ne yaklaştı; itfaiye ekiplerinin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
Bulgaristan'da başlayan orman yangınının Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ne geçtiği belirtildi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'a komşu Bulgaristan'da başlayan orman yangını Yunanistan'a sıçradı.
Yangın Meriç Bölgesi'ndeki Sofulu ilçesi yakınlarına kadar ulaştı. Kontrol altına alınamayan yangın, Ruşenler Köyü'ne kadar yaklaştı.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki söndürme çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: AA
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