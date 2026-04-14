Bulgaristan'da "oy satın alma" suçuna yönelik operasyonlarda 1 milyon avro ele geçirildi

Bulgaristan'da İçişleri Bakanlığının (MVR) "oy satın alma" girişimlerine yönelik yürüttüğü operasyonlarda 1 milyon avroya el konulduğu bildirildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Georgi Kandev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu paranın seçim sürecine müdahale amacıyla kullanılmak istendiğini belirterek "Oy satın alma sadece bir suç değildir. Bu, devlet düzenine vurulmuş bir darbedir." ifadelerini kullandı.

MVR'nin bu tür girişimlere karşı tavizsiz bir tutum sergileyeceğini vurgulayan Kandev, "Ne koruma olacak ne de dokunulmazlık; hiçbir taviz verilmeyecek." açıklamasında bulundu.

Kandev, vatandaşlara oylarını satmamaları çağrısında bulunarak, "Birileri bu 1 milyon avro ile vicdan satın alabileceğini, iradeyi ortadan kaldırabileceğini ve Bulgaristan'ın geleceğini çalabileceğini düşündü. Demokrasi satılık değildir. ve ben İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olduğum sürece de satılık olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Politico haber sitesine konuşan Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov, "Hükümet olarak amacımız, seçimleri yönlendirmek değil, korumaktır." dedi.

Gyurov, son haftalarda oy satın alma ve seçmenlere baskı iddialarına karşı yürütülen ulusal operasyonlar kapsamında 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirterek, bazı bölgelerde yerel yetkililer ile posta idaresi yöneticilerinin, devlet yardımlarının belirli siyasi partilerden geldiği yönünde seçmenleri yanlış bilgilendirdiğini aktardı.

Eski koalisyon hükümetlerinin halkın protesto ettiği temel sorunları çözmekten ziyade iktidarda kalmaya odaklandığını dile getiren Gyurov, temel sorunlar çözülmediği sürece Bulgaristan'ın siyasi istikrarsızlık ve seçmen katılımında düşüş döngüsüne sıkışma riski bulunduğunu kaydetti.