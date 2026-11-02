Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçimini Yotova-Valchev ikilisi yüzde 57,57 oyla kazandı

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Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçiminin galibi mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Kiril Valchev'in oyların yüzde 57,57'sini aldıkları açıklandı.

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) açıkladığı verilere göre oyların tamamı sayıldı.

Yotova ile Valchev, 1 milyon 93 bin 852 oyla yüzde 57,57'lik oy oranına ulaştı.

Eski Başbakan Andrey Gyurov ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Georgi Kandev ise 750 bin 251 oyla yüzde 39,48'de kaldı.

Seçmenlerin yüzde 2,95'i kimseyi desteklemediklerini belirtti.???????

Katılımın yüzde 22,98 olduğu ilk turda Yotova-Valchev ikilisi oyların yüzde 34,76'sını, Gyurov-Kandev ikilisi ise yüzde 31,95'ini almıştı.

Kaynak: AA