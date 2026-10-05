Bulgaristan'da 400 dönüm otluk alanı etkileyen yangın kontrol altında tutuluyor

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Bulgaristan'da Yambol bölgesindeki Tundzha Belediyesi'ne bağlı Pobeda köyü yakınlarında yangın meydana geldi.

Yambol Bölge Yönetiminden yapılan açıklamada, 400 dönüm otluk alanı etkileyen yangına, Krumovo Hava Üssü'nden bir helikopter, 6 itfaiye aracı ve askerlerin müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, yangının Bakadzhik Tepesi'nin eteklerindeki ulaşılması güç bir bölgeye yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu ve yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA