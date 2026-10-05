Bulgaristan'da 400 dönüm otluk alanı etkileyen yangın kontrol altında tutuluyor

Bulgaristan'da 400 dönüm otluk alanı etkileyen yangın kontrol altında tutuluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın Yambol bölgesinde Pobeda köyü yakınlarında 400 dönüm otluk alanı etkileyen yangın çıktı. Krumovo Hava Üssü'nden helikopter, 6 itfaiye aracı ve askerlerin müdahale ettiği yangın kontrol altında tutuluyor, yerleşim yerleri için tehlike oluşturmuyor.
Bulgaristan'da Yambol bölgesindeki Tundzha Belediyesi'ne bağlı Pobeda köyü yakınlarında yangın meydana geldi.
Yambol Bölge Yönetiminden yapılan açıklamada, 400 dönüm otluk alanı etkileyen yangına, Krumovo Hava Üssü'nden bir helikopter, 6 itfaiye aracı ve askerlerin müdahale ettiği bildirildi.
Açıklamada, yangının Bakadzhik Tepesi'nin eteklerindeki ulaşılması güç bir bölgeye yayıldığı ancak kontrol altında tutulduğu ve yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı belirtildi.
Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.