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Bulgaristan Başbakanı Radev, 2027'de savunma harcamalarının artırılacağını açıkladı

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Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, bütçedeki zorluklara karşın 2027'de savunmaya ayrılan kaynağı artırmayı planladıklarını açıkladı. Radev, 2026'da bu payın GSYH'nin yüzde 2,13'ü olduğunu, ülkenin İHA ve mobil koordinasyon merkezine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, zorlu bütçe koşullarına rağmen 2027'de savunma harcamalarının artırılmasının planlandığını açıkladı.

Başbakan Radev, basına yaptığı açıklamada, 2026'da savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,13'üne karşılık geldiğini belirterek, 2027'de orduya ayrılan kaynağın artırılmasının planlandığını söyledi.

Ülkenin, iletişim ve keşif sistemleri de dahil olmak üzere farklı tür ve menzillerde çok sayıda insansız hava aracına (İHA) ihtiyaç duyduğunu belirten Radev, operasyonların koordinasyonu için ayrıca mobil bir merkezin kurulması gerektiğini ifade etti.???????

Kaynak: AA
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