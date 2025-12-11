Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, istifa etti

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, üçlü koalisyon hükümeti için muhalefetin önergesiyle yapılacak güven oylaması öncesinde istifa kararı aldı.

Jelyazkov, parlamentoda yaptığı açıklamada, istifasına gerekçe olarak ülkede artan toplumsal memnuniyetsizliği gösterdi.

Rosen Jelyazkov, "Toplumun beklentilerine uygun hareket etmek istiyoruz. İktidar halkın iradesinden doğar. İstifa çağrısını hem gençler hem de yaşlılar yükseltti. Bu vatandaş enerjisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir." ifadesini kullandı.