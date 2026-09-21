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Bulgaristan, 10'dan fazla anti-İHA sistemini 2027'de teslim almayı hedefliyor

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Bulgaristan, stratejik tesisleri için 10'dan fazla anti-İHA sistemi tedarik etmeyi planlıyor. Sözleşmelerin yıl sonuna kadar imzalanması, sistemlerin 2027'de teslim edilmesi hedefleniyor; mühimmat tesislerinin bulunduğu bölgelerde polis devriyeleri yıl sonuna kadar artırılacak.

Bulgaristan, stratejik tesislerinin güvenliğini artırmak amacıyla 10'dan fazla anti-İHA sistemi tedarik etmeyi planlıyor.

Ülkede Başbakan Rumen Radev'in başkanlığında, bakanların katılımıyla Güvenlik Konseyi toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev açıklama yaptı.

Bakan Stoyanov, özellikle yüksek miktarda mühimmat ve yanıcı madde bulunan tesislerde güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Stoyanov, bu kapsamda anti-İHA sistemleri için, Avrupa Birliği'nin (AB) "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" programı kapsamında teklif veren şirketlerle görüşmelerin sürdüğünü ve Bulgaristan'a 10'dan fazla anti-İHA sistemi teslim edilmesinin beklendiğini söyledi.

Sözleşmelerin yıl sonuna kadar imzalanmasının, sistemlerin ise 2027'de teslim edilmesinin hedeflendiğini belirten Stoyanov, anti-İHA sistemlerinin yanı sıra video gözetim ve modern güvenlik sistemlerinin kurulması için de ek finansmana ihtiyaç duyulduğunu, bu konuda da Maliye Bakanlığından destek beklediklerini ifade etti.

İçişleri Bakanı Demerdzhiev de mühimmat depolama ve üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerde polis devriyelerinin artırılacağını kaydederek, bu önlemlerin yıl sonuna kadar uygulanacağını dile getirdi.

Demerdzhiev, önlemlerin ileri tarihte de devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar vermek için analiz yapılacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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