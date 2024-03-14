Üye Girişi
Haberler

Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit Hayatını Kaybetti

Güncelleme:

Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği ve Başpiskoposu Neofit, akciğer hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Neofit'in cenaze gününde ulusal yas ilan edilecek.

Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği ve Başpiskoposu Neofit, Ekim 2023'ten bu yana akciğer hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sofya Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde 78 yaşında hayatını kaybetti.

Neofit için Bulgaristan'ın orta kesiminde bulunan Troyan Manastırı'nda toprağa verileceği ve tarihi daha sonra açıklanacak cenaze gününde "ulusal yas" ilan edilecek.

Ülke genelinde kiliselerin çan sesleri, 78 yaşındaki Patriğin vefatını duyururken, Ortodoks Kilisesinin üst yönetim organı Yüksek Senod üyeleri, yeni patrik seçilene kadar Neofit'in yerine geçecek vekilini belirlemek üzere toplandı.

Kilisenin iç tüzüğüne göre, bu görevin en yaşlı Senod üyesi Veliko Tırnovo Metropoliti Grigoriyi'ye verilmesi bekleniyor.

Yeni patriğin 4 aylık sürede yapılacak Yüksek Senod oturumunda seçilmesi öngörülüyor.

"Kilise ve Bulgar halkı için büyük bir kayıp"

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sosyal medyada paylaştığı taziye mesajında, "Patrik Neofit'in ölümü, Kilise ve Bulgar halkı için büyük bir kayıptır." ifadesini kullandı.

İstifa eden Başbakan Nikolay Denkov, "Neofit'in derin bir üzüntüyle cennet yoluna uğurluyoruz." açıklamasında bulundu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de taziye mesajında, "Bulgar Patriği ve Sofya Metropoliti Neofit'in dünyevi yolculuğunun sona erdiğini üzüntü ve kederle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisi akıllarımızda olağanüstü iyi bir insan ve diyaloğa açık bir ruhani lider olarak kalacaktır." ifadesine yer verdi.

Sofya'da 1945'te doğan ve Simeon Nikolov Dimitrov adı verilen Patrik Neofit, 2013'te eski Patrik Maksim'in vefatının ardından Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği ve Başpiskoposu olarak seçilmişti.

???????Neofit, akciğer hastalığı nedeniyle Sofya Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde Ekim 2023'ten bu yana tedavi görüyordu.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Yelken kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Yelken kaç yaşında, nereli? Gökhan Karayol kimdir? Zafer Partisi Denizli Çivril Belediye Başkan Adayı Gökhan Karayol kaç yaşında, nereli? Ali Keskin kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Didim Belediye Başkan adayı Ali Keskin kaç yaşında, nereli? Hayri Akar kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Çine Belediye Başkan adayı Hayri Akar kaç yaşında, nereli? Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? Selahi Arslan kimdir? Zafer Partisi Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı Selahi Arslan kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Bozdoğan Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? İlker Kılıç kimdir? Memleket Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı İlker Kılıç kaç yaşında, nereli? Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? Abdullah Torun kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yüreğir Belediye Başkan adayı Abdullah Torun kaç yaşında, nereli? Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli? Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli? Yasin Solak kimdir? Zafer Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Yasin Solak kaç yaşında, nereli? Bekir Ayyıldırım kimdir? MHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım kaç yaşında, nereli? Fırat Seydaoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Fırat Seydaoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title