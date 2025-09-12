Haberler

Bülent Turan Ayvacık'ta Düğün Nikahına Şahitlik Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ayvacık ilçesinde Kocabıyık ve Kayalı ailelerinin düğününde nikah şahitliği yaptı. Turan, aile kurmanın toplumu güçlendiren bir yapı taşı olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ayvacık ilçesinde katıldığı düğünde nikah şahitliği yaptı.

Turan, Ayvacık'ta Kocabıyık ve Kayalı ailelerin düğününe katıldı.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık ve İlknur Kayalı çiftinin nikah şahidi olan Bülent Turan, aile kurmanın toplumun yapı taşını oluşturmak için bir adım olduğunu söyledi.

Düğüne, Turan'ın yanı sıra Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel, AP Parti Çanakkale İl Genel Meclis üyelerinin yanı sıra birçok davetli katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
