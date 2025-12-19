Bülent Arınç: Leyla Zana'ya Karşı Takınılan Tavrı En Üst Perdeden Lanetliyorum

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Son günlerde Soma'da oynanan bir maçta Bursaspor taraftarlarından bir grubun ve ardından da Ankaragücü taraftarlarından bir grubun ağza alınmayacak ifadeler kullanarak Sayın Zana'yı hedef aldığı görüntüleri bu 'tezahüratı' yapanlar adına utanarak izledim. Kadın bir siyasetçiye karşı takınılan bu tavrı en üst perdeden lanetliyorum" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Bursaspor-Somaspor karşılaşması sırasında tribünlerde Leyla Zana'ya yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Arınç, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Son günlerde Soma'da oynanan bir maçta Bursaspor taraftarlarından bir grubun ve ardından da Ankaragücü taraftarlarından bir grubun ağza alınmayacak ifadeler kullanarak Sayın Zana'yı hedef aldığı görüntüleri bu 'tezahüratı' yapanlar adına utanarak izledim. Kadın bir siyasetçiye karşı takınılan bu tavrı en üst perdeden lanetliyorum.

"Adalet Bakanlığımız üzerine düşeni yapmalı"

Bugün adına milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi denilerek yürütülen süreç belli ki bazı kesimleri oldukça rahatsız etmekte ve yine belli ki birileri bu süreci sabote etmek istiyor. Çünkü Manisa'da oynanan bir maçta Bursaspor taraftarlarından bir grubun bu şekilde ifadeler kullanılmasının ardında organize bir art niyet aramamak biraz safdillik olacaktır. Bu konuda Adalet Bakanlığımız üzerine düşeni yapmalı, sorumluları ve bu çirkin tezahüratları sosyal medyada yayanları tespit ederek gerekli yaptırımları uygulamalıdır.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da bu gibi fiiller tanımlanmış ve suç olarak nitelendirilmiştir. Bu kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu da düzenleyici kurum olarak gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlamalı ve sürecin takipçisi olmalıdır. Konu hakkında Bursaspor Başkanının da bir açıklaması olmuş; okudum ve maalesef üzüldüm. Onlardan beklenen çok daha net bir şekilde böyle bir eylemin karşısında durmak ve buna benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almaktır."