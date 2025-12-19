Haberler

Bülent Arınç: Leyla Zana'ya Karşı Takınılan Tavrı En Üst Perdeden Lanetliyorum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Bursaspor taraftarlarının Leyla Zana'ya yönelik hakaretlerini kınayarak, Adalet Bakanlığı'nın gereken önlemleri almasını talep etti. Arınç, bu tür davranışların toplumsal bir rahatsızlığa işaret ettiğini belirtti.

(ANKARA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Son günlerde Soma'da oynanan bir maçta Bursaspor taraftarlarından bir grubun ve ardından da Ankaragücü taraftarlarından bir grubun ağza alınmayacak ifadeler kullanarak Sayın Zana'yı hedef aldığı görüntüleri bu 'tezahüratı' yapanlar adına utanarak izledim. Kadın bir siyasetçiye karşı takınılan bu tavrı en üst perdeden lanetliyorum" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Bursaspor-Somaspor karşılaşması sırasında tribünlerde Leyla Zana'ya yönelik hakaretlere tepki gösterdi. Arınç, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Son günlerde Soma'da oynanan bir maçta Bursaspor taraftarlarından bir grubun ve ardından da Ankaragücü taraftarlarından bir grubun ağza alınmayacak ifadeler kullanarak Sayın Zana'yı hedef aldığı görüntüleri bu 'tezahüratı' yapanlar adına utanarak izledim. Kadın bir siyasetçiye karşı takınılan bu tavrı en üst perdeden lanetliyorum.

"Adalet Bakanlığımız üzerine düşeni yapmalı"

Bugün adına milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi denilerek yürütülen süreç belli ki bazı kesimleri oldukça rahatsız etmekte ve yine belli ki birileri bu süreci sabote etmek istiyor. Çünkü Manisa'da oynanan bir maçta Bursaspor taraftarlarından bir grubun bu şekilde ifadeler kullanılmasının ardında organize bir art niyet aramamak biraz safdillik olacaktır. Bu konuda Adalet Bakanlığımız üzerine düşeni yapmalı, sorumluları ve bu çirkin tezahüratları sosyal medyada yayanları tespit ederek gerekli yaptırımları uygulamalıdır.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da bu gibi fiiller tanımlanmış ve suç olarak nitelendirilmiştir. Bu kanun kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu da düzenleyici kurum olarak gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlamalı ve sürecin takipçisi olmalıdır. Konu hakkında Bursaspor Başkanının da bir açıklaması olmuş; okudum ve maalesef üzüldüm. Onlardan beklenen çok daha net bir şekilde böyle bir eylemin karşısında durmak ve buna benzer bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Havaalanına iniş yapan özel jet düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi

Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

Son 4 gün! Bu ada boşaltılmazsa polis gelecek
Malatya'da trenin çarptığı genç öldü

Liseli gençten acı haber! Karşıya geçerken trenin altında kaldı
title