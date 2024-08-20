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Bülent Arınç, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki makamında kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan siyasetçileri, belediye başkanlarını kabul etti. İmamoğlu'nu ziyaret eden siyasetçiler arasında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da yer aldı.

İmamoğlu'nu ziyaret edenler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yer aldı.

Öte yandan İmamoğlu'nu Japonya Büyükelçiliği'nden bir heyet de ziyaret etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (3)

osman kara kara:

Helal olsun Arınç'a. Ahlaklı siyasi.

8
20
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SMMM:

İŞTE FERASET

6
14
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Ahmet Çakır:

Ne sıfatla ziyaret etmiş merak ettik.

13
2
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