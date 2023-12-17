Bulancak'ta Yayla Yolunda Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Bulancak'ın Kovanlık beldesinin Paşakonağı yayla yolunda meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, şarampole devrildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Bulancak'ta yayla yolunda otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kovanlık beldesinin Paşakonağı yayla yolunda Temel Terzioğlu idaresindeki 28 NS 647 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Terzioğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otomobilden ekiplerce çıkarılan yaralılar Mehmet Kasap, Alaattin Öz ve Ali Yassıoğlu sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Terzioğlu'nun cenazesi Bulancak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.