Haberler

Romanya'da yangın çıkan enerji merkezinde faaliyetler geçici olarak durduruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki enerji merkezinde çıkan yangın sonucu 3 trafonun etkilendiği ve faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Yangın sonrası bazı bölgelerde voltaj dalgalanmaları yaşandı, istenmeyen sıcak su tedarik sorunları oluşabileceği ifade edildi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Bükreş Batı Enerji Merkezi'nde çıkan yangında 3 trafonun zarar gördüğü, merkezin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Bükreş Enerji Santralinden yapılan yazılı açıklamada, Bükreş'teki Timi?oara Bulvarı'nda bulunan enerji merkezinde çıkan yangından 3 trafonun etkilendiği, kentin bazı bölgelerinde voltaj dalgalanmalarının yaşandığı ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin özel araçlarla müdahale ettiği yangında soğutma çalışmalarının sabah saatlerinde de devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, merkezin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yangından etkilenen bölgenin ısı tedarikinin başkentteki diğer enerji merkezinden sağlanacağı belirtildi.

Enerji Bakanı Bogdan Ivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, acil müdahale planını devreye soktuklarını ifade ederek, ana enerji üretim tesislerinin yangından zarar görmediğini aktardı.

Ulusal basın, yangında ölü veya yaralı olmadığını, sıcak su tedarikinde geçici sorunların yaşanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

