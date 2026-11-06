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Bukele, Haiti'de çetelerle mücadelede El Salvador'un destek vereceğini söyledi

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti'nin ülke genelinde kontrolü yeniden sağlamasına yardımcı olacaklarını söyledi. Bukele, X hesabından çetelerin ortadan kaldırılması için ülkesinin destek vereceğini belirtti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime'nin çetelerle mücadelede El Salvador'dan??????? destek isteyeceklerini açıklamasının ardından, Haiti'nin ülke genelinde kontrolü yeniden sağlamasına yardımcı olacaklarını söyledi.

Bukele, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Haiti'de çetelerin ortadan kaldırılması için ülkesinin destek vereceğini belirtti.

Haiti'deki mevcut duruma dikkat çeken Bukele, "Sizinle aynı taraftayız. Jean-Jacques Dessalines'in mirasına ihanet eden hainlerin elinden ülkeyi geri almanıza yardımcı olacağız." ifadesini kullandı.

Haiti Başbakanı Fils-Aime, 4 Kasım'daki açıklamasında, hükümetinin El Salvador'un desteğiyle silahlı çeteleri ortadan kaldırmaya, ülke genelinde güvenliği sağlamaya ve güvenilir seçimler düzenlemeye kararlı olduğunu bildirmişti.

Ne olmuştu?

El Salvador'un Haiti'deki krize müdahalesi, 18 Ekim'de başkent Port-au-Prince yakınlarında 4 Salvadorlu askeri personeli taşıyan araca çeteler tarafından düzenlenen pusunun ardından genişlemişti.

Çetelerle Mücadele Gücü (GSF) kapsamında bölgede bulunan El Salvador, olayın ardından özel kuvvetlerin de yer aldığı geniş çaplı bir askeri sevkiyat gerçekleştirmişti.

Bu konuşlandırma, Birleşmiş Milletler'in 2004-2017 yıllarında yürüttüğü Haiti İstikrar Misyonu'nun (MINUSTAH) sona ermesinden bu yana tek bir ülkenin Haiti'ye yaptığı en büyük askeri sevkiyat olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA
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