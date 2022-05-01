- Bugünün Ramazan Bayramı ilan edildiği Afganistan'da bayram namazı kılındı

KABİL - Afganistan'da yetkililerin bugünü Ramazan Bayramı ilan etmesinin ardından halk, bayram namazı için camilere akın etti.

Afganistan'daki yetkililer diğer Müslüman ülkelerin aksine bugünü Ramazan Bayramı ilan etti. Son dönemlerde, ülkenin özellikle kuzey bölgelerinde ve başkent Kabil'de yaşanan terör saldırıları nedeniyle endişe duyan halk, yönetimin bayram ilanı ardından camilere akın etti. Müslümanlar, yüksek güvenlik önlemleri altında bayram namazı kıldı. Kabil'in 10. bölgesinde bulunan bir camide bayram namazı kılmaya gelen Abdul Halim Zahid, "Bütün Afgan halkının Ramazan Bayramı mübarek olsun. Bir olay yaşanacak diye endişelerimiz vardı. Elhamdülillah sakin ve olaysız geçti" diye konuştu.