Üye Girişi
Haberler

Buğra Kavuncu Bakırköy'de ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'de ziyaretlerde bulundu.

Kavuncu, ilk olarak Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaret etti, ardından İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (İSTESOB) gitti.

Kavuncu, İSTESOB'de yaptığı konuşmada, 2023'teki genel seçimlerde muhalefet olarak arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde ise partisinin bir karar aldığını belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Partimizin genel idare kurulu bir değil, iki defa toplandı. İlk almış olduğumuz karar da hemen seçimlerin akabinde genel idare kurulumuzun uzun uzun hem seçim sonucunu değerlendirdiği hem de bundan sonraki yol haritamızın ne olacağına dair bir karardı ve bu kararı alırken bütün olanları, bitenleri ve önümüzdeki süreci de uzun uzadıya değerlendirdik. Zaten iki karar çıkacaktı oradan. ya işbirliğine devam kararı ya da artık iş birliğini neticelendirelim ve müstakil olarak siyasi hayatımıza, partimizin siyasetine devam etmesi kararıydı. Büyük çoğunlukla ikinci karar çıktı. Hür ve müstakil olarak İYİ Parti bundan sonraki siyasi hayatına devam edecekti. Biz de 81 ilde belediye başkan adayı çıkarttık."

İstanbul'a dair projelerini anlatan Kavuncu, kentte çok önemsedikleri 4 ana konunun barınma, ulaşım, sosyal belediyecilik ve düzensiz göç olduğunu söyledi.

Kavuncu, daha sonra Down Sanat Kafe'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Buğra Kavuncu İYİ Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim elendi? 21 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor eleme adayları kim? 21 Mart Perşembe Survivor potada kimler var? Survivor kim kazandı? 21 Mart Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 25. Bölüm NOW TV CANLI izle! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 21. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! 21 Mart İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! Aldatmak canlı izle! 21 Mart ATV Aldatmak 62. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! Kül Masalı CANLI izle! Kül Masalı 5. Bölüm TRT 1 CANLI izle! 22 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title