Buğra Kavuncu Bakırköy'de ziyaretlerde bulundu

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy'de ziyaretlerde bulundu.

Kavuncu, ilk olarak Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaret etti, ardından İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (İSTESOB) gitti.

Kavuncu, İSTESOB'de yaptığı konuşmada, 2023'teki genel seçimlerde muhalefet olarak arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde ise partisinin bir karar aldığını belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Partimizin genel idare kurulu bir değil, iki defa toplandı. İlk almış olduğumuz karar da hemen seçimlerin akabinde genel idare kurulumuzun uzun uzun hem seçim sonucunu değerlendirdiği hem de bundan sonraki yol haritamızın ne olacağına dair bir karardı ve bu kararı alırken bütün olanları, bitenleri ve önümüzdeki süreci de uzun uzadıya değerlendirdik. Zaten iki karar çıkacaktı oradan. ya işbirliğine devam kararı ya da artık iş birliğini neticelendirelim ve müstakil olarak siyasi hayatımıza, partimizin siyasetine devam etmesi kararıydı. Büyük çoğunlukla ikinci karar çıktı. Hür ve müstakil olarak İYİ Parti bundan sonraki siyasi hayatına devam edecekti. Biz de 81 ilde belediye başkan adayı çıkarttık."

İstanbul'a dair projelerini anlatan Kavuncu, kentte çok önemsedikleri 4 ana konunun barınma, ulaşım, sosyal belediyecilik ve düzensiz göç olduğunu söyledi.

Kavuncu, daha sonra Down Sanat Kafe'ye ziyaret gerçekleştirdi.