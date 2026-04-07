Yeşilyurt'ta fidan dikim etkinliği düzenlendi

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle Orman Haftası kapsamında Büğet Köyü İlkokulunda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırılmaya çalışıldı.

Geleceğe nefes olmak, öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, Tokat Orman İşletme Şefliğinde görevli Şef Sercan Dal ve işletme personeli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sami Burak Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Fatih Yaşar ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte, Büğet İlkokulu bahçesine mavi çam fidanları dikildi.

Fidan dikim etkinliğinde Orman İşletme Şefi Sercan Dal tarafından öğrencilere orman sevgisini anlatan çizgi filmler izletildi, ormanların korunması ve yangınlara müdahale konularında bilgiler verildi. Ayrıca Tokat Orman İşletme Şefliği tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan
