Büfeye Tabancayla Ateş Açan Şüpheli Tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde araçla geldiği büfeye tabancayla ateş açan Yusuf E. (41), tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheli, bir büfeye defalarca ateş edip, kaçtı. Tabancadan çıkan mermiler, iş yerinin camlarına isabet etti. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri, iş yerinde detaylı inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TARTIŞTIĞI İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

Kimliği tespit edilen Yusuf E., kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, daha önce iş yeri yetkilileriyle arasında tartışma çıktığı için ateş açtığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.