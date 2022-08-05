Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı; yoldan geçen 2 kişiyi vurdu

GAZİANTEP'te, 5 kişilik gruptan biri, büfeden alışveriş yapan kişiye, tüfekle ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan (11) ile Abdullah Yiğit (22), saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen 5 kişiden biri, büfeden alışveriş yapan kişiye doğru tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, bu sırada yoldan geçen Ömer Doğan ve Abdullah Yiğit'e isabet etti. Doğan ve Yiğit yaralanırken, saçmalar park halindeki araçlara da isabet etti.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.