BUENOS AİRES - Arjantinli kamyoncular yakıt sıkıntısını protesto etti - Haberler

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BUENOS AİRES - Arjantinli kamyoncular yakıt sıkıntısını protesto etti

AA - Pablo Barrera - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve dizel yakıt sıkıntısı, Arjantin'de ülke çapında krize neden oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve dizel yakıt sıkıntısı, Arjantin'de ülke çapında krize neden oldu. Başkent Buenos Aires'in şehir merkezine araçlarıyla girmeye çalışan kamyon şoförleri, kentin giriş noktasında güvenlik güçlerince engellendi. Dizel yakıt eksikliği nedeniyle taşımacılık sektörünün ağır yara aldığı Arjantin'de krizin daha da derinleşmesi bekleniyor. Arjantin'de sadece tek bir eyalette mazot kaldı. Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği ve yakıt sıkıntısı nedeniyle haftalardır grev yapan kamyoncuların eyleminin ülke çapına yayılacağı tahmin ediliyor.

AA / Pablo Barrera - Güncel

Togo Cumhuriyeti Buenos Aires Arjantin Güncel Haberler

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