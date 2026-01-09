Haberler

BUDO'dan sefer iptalleri açıklaması

BUDO'dan sefer iptalleri açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 9 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştireceği 6 sefer, kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Bursa ve İstanbul arasında yapılan seferler yer alıyor.

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 9 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştireceği 6 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş) ile 10.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Kimse beklemiyordu! Süper Lig devinden Enes Ünal sürprizi
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı

Fuhuştan tutuklanan kadının talebi operasyonu gölgede bıraktı
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Eğitime kar ve fırtına molası: Birçok kentte okullar tatil edildi

Öğrencilerin merakla beklediği haber valiliklerden geldi
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı