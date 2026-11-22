BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım'da 12 seferi iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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BUDO'nun 23 Kasım'daki 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptaller, Mudanya-Kabataş, Kabataş-Mudanya ve Armutlu-İhlas hatlarındaki 23 Kasım seferlerini kapsıyor.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Kasım'daki saat 07.00, 09.30, 16.00, 19.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş), saat 08.00, 11.30, 16.30, 19.30 İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 09.30 Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), saat 11.30 İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas), saat 13.00 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA