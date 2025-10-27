BUDO'nun Bazı Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

Ayrıca 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleşmeyecek.