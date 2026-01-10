Haberler

BUDO'nun yarınki 8 seferi iptal edildi

Güncelleme:
Bursa Deniz Otobüsleri, yarın gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferin olumsuz hava koşulları yüzünden iptal olduğunu açıkladı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yarınki 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan 08.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
