Haberler

BUDO'nun 4 seferi daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal etti. İptal edilen seferler arasında Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa güzergahları bulunuyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 4 seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ile 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı nedenle 07.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

53 saniyede kabusu yaşadı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü

Antalya'da vahşet: Eşini ve kızını boğazlarını keserek öldürdü