BUDO'nun 4 seferi daha olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal etti. İptal edilen seferler arasında Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa güzergahları bulunuyor.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ile 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.
Aynı nedenle 07.00-15.30 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.