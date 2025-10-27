BUDO'dan Olumsuz Hava Nedeniyle İki Sefer İptali

2 SEFER DAHA İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) 2 seferi daha iptal etti. BUDO'nun açıklamasına göre, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 16.00'da Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 16.30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),