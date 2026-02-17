Haberler

BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) yarın gerçekleştireceği toplam 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. İptal edilen seferler arasında Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa hatları yer alıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ile 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Kaynak: AA " / " + İlhan Atabey -
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk kuyumcu soygunu

Silah, maske, biber gazı... 17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk soygun
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı