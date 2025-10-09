Haberler

BUDO'dan Hava Koşulları Nedeniyle 6 Sefer İptali

Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 seferini iptal etti. Seferlerin iptali, hava durumu sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

