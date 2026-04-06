Budapeşte'nin Ünlü Simgelerinden Citadella Yeniden Ziyarete Açıldı

BUDAPEŞTE, 6 Nisan (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Gellert Tepesi'nde yeniden açılan Citadella, 5 Nisan 2026. Budapeşte'nin en ünlü simgelerinden biri olan Citadella, yıllarca süren yenileme çalışmalarının ardından pazar günü resmen yeniden açıldı. Gellert Tepesi'nin zirvesinde yer alan Citadella'da park, seyir terasları ve tarihi bir sergi salonu bulunuyor. Özgürlük Heykeli kompleksi de kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçti. (Fotoğraf: David Balogh/Xinhua)

