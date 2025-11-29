Budapeşte'de Çin Terracotta Savaşçıları Sergisi Açıldı

BUDAPEŞTE, 29 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Çin Terracotta Savaşçıları sergisinin açılış töreninde bir konuşma yapan Budapeşte Güzel Sanatlar Müzesi Genel Müdürü Laszlo Baan, 27 Kasım 2025.

Budapeşte Güzel Sanatlar Müzesi'nde, Macaristan'da şimdiye kadar düzenlenen en önemli Çin kültür sergilerinden biri perşembe günü açıldı. Sergide, on adet orijinal Terracotta Savaşçısı'nın da aralarında bulunduğu Qin ve Han hanedanlarına ait 150'den fazla antik eser yer alıyor.

"Qin ve Han Hanedanlarının Medeniyeti - Çin'in İlk İmparatorunun Terracotta Savaşçıları" adlı sergi, Budapeşte Güzel Sanatlar Müzesi ve Shaanxi Eyaleti Kültürel Miras İdaresi işbirliğiyle düzenleniyor. Sergi, cuma gününden itibaren altı ay süreyle ziyaret edilebilecek.