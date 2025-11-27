Budapeşte'de Çin'in Terracotta Savaşçıları Sergilendi
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Güzel Sanatlar Müzesi'nde düzenlenen sergide, ziyaretçiler Qin ve Han Hanedanları dönemine ait Terracotta Savaşçıları ile diğer antik eserleri keşfetme fırsatı buldu.
BUDAPEŞTE, 27 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Güzel Sanatlar Müzesi'nde düzenlenen "Qin ve Han Hanedanları Medeniyeti - İlk Çin İmparatorunun Terracotta Savaşçıları" sergisinin medya ön gösteriminde ziyaretçiler, Çin'in antik dönemine ait Terracotta Savaşçıları ile çeşitli kültürel eserleri inceleme fırsatı buldu.
Kaynak: Xinhua / Güncel